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Denizli'deki yangına müdahale 5. günde

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beşinci günde devam eden orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalara havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam edildiği bildirildi.

IHA28 Ekim 2024 Pazartesi 09:19 - Güncelleme:
Denizli'deki yangına müdahale 5. günde
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesi sınırlarında kalan Karcı Dağında, 24 Ekim 2024 Perşembe günü 14.20 sularında çıkan orman yangını devam ediyor. Sarp, kayalık ve ulaşımın güç olduğu bir bölgede devam eden yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor. Çam kozalaklarının onlarca metre fırlayarak yeni parlamalara neden olduğu yangının kontrol altına alınabilmesi için orman ve itfaiye teşkilatına bağlı birimler 24 saat aralıksız olarak görev yaparken; sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor. Beşinci gününe giren yangının biran önce kontrol altına alınabilmesi için tüm ekipler özverili bir çaba harcıyor. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleriyle yangının önüne şerit açarak, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

"YERLEŞİM ALANLARINA TEHDİT BULUNMUYOR

Denizli Valiliği, yangının kontrol altına alınabilmesi için devam eden çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada; "Denizli'mizin Merkezefendi ilçesinde devam eden orman yangınına gün boyunca 6 helikopter, 27 arazöz, 12 su ikmal aracı, 14 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 31 hizmet aracı ve toplam 738 personel ve gönüllülerle müdahale edilmiştir. Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle çoğu yerde, yer ekipleri el aletleri ile yangının önüne şerit açarak mücadele etmektedir. Sosyal medyada yer alan ve Denizli'de devam eden yangına ait olduğu iddia edilen bazı görsellerin ve görüntülerin ise ilimizde devam eden yangınla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın şu an için yerleşim yerlerine tehdit oluşturmamaktadır. Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur. Yangın ile cansiperane şekilde mücadele eden orman teşkilatımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

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