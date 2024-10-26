Denizli'deki yangınına müdahale sürüyor! MSB'den destek

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda perşembe günü başlayan yangına müdahale gece de sürdü.

Havanın aydınlanmasıyla helikopterler de çalışmalara destek veriyor.

Sarp ve dağlık arazideki yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 personel, 30 araç, 40 arazöz, iş makineleri ve 4 helikopter katılıyor.

MSB, DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE İÇİN BİR HELİKOPTER DAHA GÖREVLENDİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için bir helikopterin daha görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli ili Tavas ilçesinde 25 Ekim'de meydana gelen ve devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 1 helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.