Denizli’den çaldıkları trafo parçalarını Aydın’da sattılar

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Kale ilçesinde farklı günlerde meydana gelen trafo hırsızlığı üzerine jandarma ekiplerince operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın faillerinin 3 kişi olduğunu belirleyen ekipler operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 3 şahıstan 1’i Manisa’da, 1’i Aydın’da ve 1 diğeri ise Muğla’da yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ayrıca Aydın’ın Kuyucak, Sultanhisar, Bozdoğan, Nazilli ilçelerinden de 2018 yılının değişik dönemlerinde meydana gelen 10 ayrı trafo çalma olayının da failleri olduğu belirlendi. Şahısların ayrıca çaldıkları trafo yağı ve parçalarını Aydın’da sattıkları da tespit edilirken, satın alan şüpheli hakkında da hırsızlık malını satın almaktan dolayı işlem yapıldığı kaydedildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak ceza evine gönderildi.