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Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi..
 
AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Çardak ilçesi...
 
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü!

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