Denizlispor-Galatasaray CANLI
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019/20 sezonunu Denizlispor deplasmanında açıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri.. Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.
İLK 11'LER:
DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne
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