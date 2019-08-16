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Denizlispor-Galatasaray CANLI

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019/20 sezonunu Denizlispor deplasmanında açıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri.. Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.

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İLK 11'LER:

DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne

 

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