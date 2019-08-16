Denizlispor-Galatasaray CANLI Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2019/20 sezonunu Denizlispor deplasmanında açıyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri.. Mücadele golsüz beraberlikle devam ediyor.