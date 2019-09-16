Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Orgabize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı gözaltına alınan 1 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.