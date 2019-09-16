Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Orgabize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı gözaltına alınan 1 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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