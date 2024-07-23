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Depo olarak kullanılan gecekondu yandı

Antalya'da depo olarak kullanılan gecekondu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

DHA23 Temmuz 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Depo olarak kullanılan gecekondu yandı
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Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6255 sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri edildi. İtfaiye ekipleri gecekonduda çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından tamamen söndürdü. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen gecekonduda çıkan yangında, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Emniyet ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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