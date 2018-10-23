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Deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla indirildi

Bolu'da bir evin bahçe kısmındaki deponun çatısına çıkan manda vinç yardımıyla halatla bağlanarak indirildi.

  • DHA
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Bolu'nun Karacasu beldesine bağlı Hıdırşeyhler köyünde oturan Enver Demiroğlu'na ait manda, evin bahçesinde bulunan deponun çatısına çıktı. Bir tarafı yere yakın diğer tarafı yerden 3 metre yükseklikte bulunan üçgen şeklindeki çatıya çıkan manda, çatının yerden yüksek kısmına gitti ve inemedi. Bunu gören Enver Demiroğlu diğer köylülerden yardım istedi.
 
Köylüler mandayı bulunduğu yerden indiremeyince itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri de mandayı indiremeyince vinç çağrıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çatıda duran mandayı sakinleştirmek için Demiroğlu'nun kızı ve torunu da çatıya çıktı.
 
Mandanın ışıktan rahatsız olmaması için gözleri kapatıldı. Huysuzlanarak hareket etmeye çalışan mandayı Enver Demiroğlu'nun kızı eliyle okşayarak 'Sakin ol yavrum' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Manda, gelen vincin ucuna bağlanan halatlarla kurtarılmaya çalıştığı sırada ilk denemede halatlardan kurtularak yeniden çatıya düştü. Daha sonra tekrar halatlarla bağlanan manda vinç yardımıyla kaldırılarak çatıdan yere indirildi. Köylüler manda kurtarma çalışmalarını ilgiyle izledi.

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