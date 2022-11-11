''Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı'' yapıldı

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin yıldönümü kapsamında Bahçelievler Anadolu Lisesinde yapılan tatbikatta öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Ders saatinde çalan acil durum sireni ile tüm öğrenciler masa ve sıra diplerine çöküp, başlarını koruyacak şekilde bulundukları yere kapandı. Daha sonra verilen bir işaret ile okul tahliye edildi.

Tatbikatın ardından öğrencilere konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Esra Açıkalın, istenilen sürede okulun tahliye edildiğini belirterek, deprem anında "çök, kapan, tutun" hareketlerinin önemini anlattı.

Tatbikatların devam edeceğini bildiren Açıkalın, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde bilinçsizlik nedeniyle çok can kaybı yaşandığını dile getirdi.

Açıkalın, "Bugünkü ödevimiz, 'Depreme nasıl hazırlanılır?' Yarın, yurt çapında Düzce Depremi'nin yıldönümü nedeniyle tatbikat yapılacak. Siz de evlerinizde saat 18.57'de çök, kapan, tutun tatbikatını yapacaksınız." dedi.

Öğrencilerden ödev olarak evlerinde yapacakları tatbikatla ilgili yazı ve fotoğraf isteyen Açıkalın, her an deprem gelecekmiş gibi hazır olmak gerektiğini vurgulayarak, "Lütfen kendinizi ve ailelerinizi iyice bilinçlendirin. Deprem öldürmez, binalar öldürür, bilinçsizlik öldürür." ifadelerini kullandı.

- "DEVLETİMİZ GEREKENİ YAPIYOR"

Tatbikatı yaptıran öğretmen İsmail Altan Güvenel ise uluslararası 3'üncü seviye AFAD arama kurtarma gönüllüsü olduğunu belirterek, "Bu tatbikatları belirli zamanlarda, haber vermeksizin gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Afet ülkemizin bir gerçeği. Yaşadığımız şehir İstanbul, beklenen bir deprem olması sebebiyle ekstra risk grubunda. Sizler yaş itibarıyla 1999 Depremi gibi büyük bir deprem görmediniz. Depremi öngöremiyoruz. Yapabileceğimiz tek şey buna hazırlıklı olmak." diye konuştu.

Güvenel, öğrencilerden, AFAD acil uygulamasını telefonlarına indirmelerini, deprem ve sonrasında yapmaları gerekenleri de aileleriyle planlamalarını istedi.