İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2023 Perşembe / 19 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8335
  • EURO
    20,2024
  • ALTIN
    1135.69
  • BIST100
    4505.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgelerindeki il ve ilçeler aydınlatılmaya başlandı
Güncel

Deprem bölgelerindeki il ve ilçeler aydınlatılmaya başlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 02:13 - Güncelleme:
Deprem bölgelerindeki il ve ilçeler aydınlatılmaya başlandı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Ayrıca depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için 1749 kişi görev yapıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucu deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokakların lambaları aydınlatıldı. Kalan bölgelerin aydınlatılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.