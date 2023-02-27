Deprem bölgesi için içme suyu uyarısı! Bakan Koca 2 ili işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

MALATYA'DAKİ DEPREMDE 103 KİŞİNİN YARALANDIĞINI BİLDİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."