İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8961
  • EURO
    20,0408
  • ALTIN
    1104.09
  • BIST100
    5197.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesi için içme suyu uyarısı! Bakan Koca 2 ili işaret etti
Güncel

Deprem bölgesi için içme suyu uyarısı! Bakan Koca 2 ili işaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nurdağı ve İslahiye ilçeleri hariç 'Osmaniye ve Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygundur.” dedi.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
Deprem bölgesi için içme suyu uyarısı! Bakan Koca 2 ili işaret etti
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye ile Gaziantep'te Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında kalan bölgelerde şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmaya uygun olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan ölçüm ve analizlere göre Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri dışında, aynı şekilde Gaziantep'te şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmaya uygun. Gerekli duyurular valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılıyor" ifadelerine yer verdi.

MALATYA'DAKİ DEPREMDE 103 KİŞİNİN YARALANDIĞINI BİLDİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 kişinin yaralandığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.