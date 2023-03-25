Deprem bölgesi ve 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde ve 4 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.



İşte sarı ve turuncu kodla uyarılan o iller...

Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ

Turuncu kodla uyarıldı.

Diyarbakır, Erzincan, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tunceli, Kilis

Sarı kodla uyarıldı.