Deprem bölgesinde 200 bininci konut için anahtar teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük şantiye alanlarının kurulduğunu vurgulayan Bakan Kurum, 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesinin gerçekleştirildiğini ve deprem bölgesinde inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşaatının da başladığına dikkat çekti.

Bakan Kurum, "Biz, birileri gibi depremden sonra gelip şov yapıp gidenlerden olmadık. Deprem bölgesinden elimizi hiçbir an çekmedik. Onlar, oturdukları yerden depremzede kardeşlerimizin sadece acılarını istismar ettiler. Biz 11 ilde vatandaşımızla el ele verdik. Gece gündüz demeden çalıştık. İnsanımıza umutlarını, geleceklerini, yuvalarını geri vermek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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