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Güncel

Deprem bölgesindeki 3 bakan ortak açıklama yapıyor

Deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca valilikte ortak açıklama yaptı. Bakan Soylu, 'Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.' dedi. Bakan Koca, 'Durumu kritik olan yaralımız yok. Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.' açıklamasında bulundu. Bakan Kurum ise 'Elazığ'da 5 bina yıkıldı, ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımız riskli binalara girmesin.' dedi.

25.01.2020  11:42 - Güncelleme: 25.01.2020  12:20

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız, Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti.

Depremin olduğu ilk andan itibaren toplam 39 kişiyi göçük altından sağ olarak çıkardık.

Şu anda bizim elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok. 

En büyüğü 5,4 olan 398 artçı deprem oldu. Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. 

Sabahtan itibaren beş vatandaşımız sağ olarak çıkartıldı.

Hasar nedeniyle Adıyaman Cezaevi'nin boşaltılmasının doğru olabileceği yönünde karar alındı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları ise şöyle: 

Durumu kritik olan yaralımız yok. Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İhtiyaç halinde 4 sahra hastanesi kurulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Elazığ'da 5 bina yıkıldı, ağır hasarlı binalar var.  Vatandaşlarımız riskli binalara girmesin.

368 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışması yapıyor.

Valiliğimiz ailelere bugün nakdi yardım yapacak.

Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır.

Elazığ'da son durum havadan görüntülendi

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