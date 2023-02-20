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Deprem bölgesinde AFAD'dan SMS ile uyarı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz çalışmalarının bulunduğu bölgelerdeki vatandaşlar, oluşabilecek mağduriyetlere karşı SMS'le de uyarılıyor.

AA20 Şubat 2023 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde AFAD'dan SMS ile uyarı
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Kahramanmaraş'taki enkaz alanlarında çalışmaları koordine eden AFAD personeli, vatandaşların her türlü güvenliği için tedbirler alıyor.

Enkazların civarındaki vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaran saha ekiplerinin yanı sıra cep telefonlarına gönderilen SMS'le de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne hızlı bir şekilde geçilmeye çalışılıyor.

AFAD'ın, deprem bölgesindeki vatandaşların cep telefonlarına gönderdiği SMS'te, "Enkaz çalışmaları kaynaklı iş makinesi ve kamyon trafiği oluşmaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için bu bölgelere zorunlu olmadıkça girilmemesi gerekmektedir." ifadeleri yer alıyor.

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