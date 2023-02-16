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Deprem bölgesinde geçici ve kalıcı konutlar için çalışma başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesinde geçici ve kalıcı konutlar için çalışma başlatıldığını duyurdu.

16 Şubat 2023 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde geçici ve kalıcı konutlar için çalışma başlatıldı
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Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerine toplam 495 bin metrekarelik 4 ayrı alanda 22 bin 500 kişinin yaşayacağı geçici barınma alanlarının çalışmaları başlatıldı.

Yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacak geçici barınma alanlarında, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacak...

Geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaları başlatan Bakan Kurum, depremlerden etkilenen illere giderek buralarda yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde de bulunuyor.

Bakanlık, yeni yerleşim alanları için mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarını da başlattı. Bakan Murat Kurum, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
  • deprem
  • konut

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