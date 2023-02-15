Deprem bölgesinde güvenlik had safhada! Hırsız ve yağmacılara göz açtırılmıyor

Alınan bilgiye göre, enkazlardan ve boşaltılan binalardan hırsızlık ve yağma olaylarının engellenmesi ve suçluların kısa sürede yakalanması amacıyla görev yapan polislere çarşı ve mahalle bekçileri de destek veriyor.

Sorumluluk alanlarındaki enkaz ve binaları tek tek gezen bekçiler, 6 Şubat'tan bu yana kadar 827 olaya müdahale etti.

Bölgede görev yapan 7 bin 589 çarşı ve mahalle bekçisi, hırsızlık ve yağma başta olmak üzere müdahale ettikleri olaylarda 497 zanlıyı yakaladı.

Haklarında işlem yapılan zanlılardan 69'u hakimliklerce tutuklandı.

Depremlerin etkilediği illerde bekçilerle birlikte 73 bin 764 emniyet hizmetleri sınıfı personelinin görev yaptığı öğrenildi.