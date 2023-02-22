İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8792
  • EURO
    20,119
  • ALTIN
    1117.26
  • BIST100
    5137.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülke geneliyle birlikte artmaya devam edecek.

22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde hava durumu
ABONE OL

Deprem bölgesinde sıcakların bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 6, en yüksek 14 derece derece olacak.

HATAY

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 18 derece derece olması bekleniyor.

GAZİANTEP

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 1, en yüksek 15 derece olması öngörülüyor.

MALATYA

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 1, en yüksek 10 derece olması tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 5, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.

ADIYAMAN

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 5, en yüksek 13 derece olacağı tahmin ediliyor.

ADANA

Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 5, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 14 derece olması tahmin ediliyor.

KİLİS

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 16 derece olarak öngörülüyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 18 derece olması bekleniyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.