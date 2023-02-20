Deprem bölgesinde hayvanlarda unutulmadı

Kahramanmaraş ve Adıyaman merkezli depremlerin ardından bölgede hayvan hastalıkları ile mücadele için çeşitli illerden veteriner hekimler bölgeye sevk edildi. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de bu kapsamda bölgeye giden ekipler arasında yer aldı.

Ekipler, bölgedeki kırsal alanlarda hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla aşı çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanlar için aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu çalışmaların hayvanların sağlığını korumakla kalmayıp, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyen hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.