İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2023 Pazartesi / 30 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8651
  • EURO
    20,1687
  • ALTIN
    1117.99
  • BIST100
    5148.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Deprem bölgesinde hayvanlarda unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kırsal alanlarda hayvan sağlığı çalışmaları Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 19:04 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde hayvanlarda unutulmadı
ABONE OL

Kahramanmaraş ve Adıyaman merkezli depremlerin ardından bölgede hayvan hastalıkları ile mücadele için çeşitli illerden veteriner hekimler bölgeye sevk edildi. Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de bu kapsamda bölgeye giden ekipler arasında yer aldı.

Ekipler, bölgedeki kırsal alanlarda hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla aşı çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar kapsamında, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanlar için aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu çalışmaların hayvanların sağlığını korumakla kalmayıp, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerini de olumsuz etkileyen hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.