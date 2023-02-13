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Deprem bölgesinde hesap vakti! Yıkılan konutlardan sorumlu 8 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı, 48'inin emniyetteki, 8'inin başsavcılıklardaki işlemleri sürüyor.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 18:51 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde hesap vakti! Yıkılan konutlardan sorumlu 8 zanlı tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 163 zanlının sorumlulukları tespit edildi.

Zanlılardan 8'inin hayatta olmadığı belirlenirken, gözaltı kararı çıkarılan 155 kişiden 78 kişi yakalandı, 77'si ise aranıyor.

48 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 48 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

8 zanlının cumhuriyet başsavcılıklarındaki değerlendirmeleri sürerken, 12 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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