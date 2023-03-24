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Deprem bölgesinde İmamoğlu'na soğuk duş: PKK ile iş birliği yapıyorsun

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede 'PKK ile iş birliği yapıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

24 Mart 2023 Cuma 11:57 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde İmamoğlu'na soğuk duş: PKK ile iş birliği yapıyorsun
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti.

Ziyaret esnasında bir depremzede İmamoğlu'na "PKK ile iş birliği yapıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu, depremzedeyi iftira atmakla suçlayarak, "Bana bak bana, iftira atıyorsun, yalan konuşuyorsun" dedi.

Depremzede vatandaşın cevabı ise, "Buradan size ekmek çıkmayacak, bunu da böyle bilin" oldu..

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