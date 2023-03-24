İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitti.

Ziyaret esnasında bir depremzede İmamoğlu'na "PKK ile iş birliği yapıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

İmamoğlu, depremzedeyi iftira atmakla suçlayarak, "Bana bak bana, iftira atıyorsun, yalan konuşuyorsun" dedi.

Depremzede vatandaşın cevabı ise, "Buradan size ekmek çıkmayacak, bunu da böyle bilin" oldu..