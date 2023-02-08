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Deprem bölgesinde kaç Mehmetçik görev yapıyor? MSB açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde 16 bin 785 personelin görev aldığını bildirdi.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde kaç Mehmetçik görev yapıyor? MSB açıkladı
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MSB tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgede 15 bin 203 Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli, bin 112 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, 470 Hava Kuvvetleri personeli olmak üzere bölgede toplam 16 bin 785 personelin görev aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında 114 hava aracının görev yaptığı belirtilirken, 1 adet seyyar sahra hastanesi, 34 adet seyyar sahra mutfağı ve 4 adet seyyar sahra fırınının kurulduğu kaydedildi.

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