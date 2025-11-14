Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

DEPREM BÖLGESİNDE 450 BİN KONUT

Gürcistan'da vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz. Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesinde "evsiz barksız işsiz tek bir kardeşimizi bırakmayacağız" sözünü milletimize verdi. Buradaki çalışma tüm deprem bölgesindeki çalışma dünyada Türkiye'den başka hiçbir devletin başaramayacağı bir çalışma. Yuvasına kavuşmayan kimse kalmayacak. Adıyaman'da yarın 350 bininci konutun teslimi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın hak sahiplerine anahtar teslimi yapılacak ve böylece teslimat oranı yüzde 80'e ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla yürütülen çalışmalar sayesinde depremzedelerin mutluluğu için aralıksız çaba gösterildi. Yarın, bu emeğin karşılığı olarak anahtarlar sahiplerine ulaştırılmış olacak.

"YARIN HATAY'DA 100 BİN KONUTUN TESLİMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Hatay'da depremde yaklaşık 200 bin konut ve iş yerimiz ağır hasar almıştı. Biz her zaman şunu söyledik: Hatay'da yapılacak tüm konutları ve iş yerlerini yine Hataylılara teslim edeceğiz. Yarınki kurayla birlikte 100 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Böylece verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz.

İskenderun'daki sahil düzenlemesini tamamlayarak şehrin nefes almasına büyük katkı sağladık. Özellikle İskenderun Sahil Projesi'nin bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandıracağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte burada keyifli vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.

"YAPTIĞIMIZ PROJEMİZİN MAKETİNİ YAPMAZLAR"

Bir parti, yapılan projelerden neden rahatsız olur ki? Depremde ağır hasar alan 11 ilde başlattığımız konut seferberliğiyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Ancak görüyoruz ki CHP, yapılan çalışmalara ve projelere dil uzatıyor. Bunlar gerçekten çirkin saldırılar. Muhalefet partisi, masa başında üretilen yalanlar, algılar ve iftiralarla siyaset yapıyor. Yaptığımız projemizin maketini yapmazlar. Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey. Devlet burada; İskenderun'da, Hatay'da, Kahramanmaraş'ta... Türkiye Cumhuriyeti, dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koydu. CHP'ye tavsiyemiz, 86 milyonun mutluluğuna ortak olmalarıdır. Aksi halde, 86 milyon yaptıklarını yüzlerine vuracaktır.

Kahramanmaraş'ta Demirciler ve Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Depremde hasar gören bu tarihi çarşıların yeniden ayağa kaldırılması için ekipler büyük bir titizlikle çalışıyor. Tarihi dokunun korunmasına özel önem veriliyor; restorasyon sürecinde geleneksel mimariye uygun malzemeler kullanılıyor, çarşıların özgün kimliğini yansıtan detaylar hassasiyetle işleniyor. Amaç, sadece yapıları onarmak değil, Kahramanmaraş'ın kültürel mirasını geleceğe sağlam bir şekilde taşımak.

3 MİLYON BAŞVURU YAPILDI

500 bin sosyal konut projesi büyük teveccüh gördü. (5. günde) 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yani yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. İlk teslimlerimizi deprem bölgesine yapacağız Tahmini deprem bölgesi için 2026'da teslim yaparız

KİRALIK KONUT MÜJDESİ

İstanbul'da 100 bin konut inşa ediyoruz. Buna ek olarak 15 bin kiralık konutu da şehre kazandıracağız.

İSTANBUL'DA 2 MİLYON 300 BİN DÖNÜŞÜM

İstanbul'da geri dönüşüm kapsamında 924 bin konutu teslim ettik. İstanbul'da 2 milyon 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştiriliyor.