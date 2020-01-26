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Deprem bölgesinde korkutan görüntü: Yol kenarında çökme tehlikesi

Elazığ Sivrice merkezli yaşanan deprem nedeniyle Malatya’nın Doğanyol ilçesindeki bazı mahalle yollarında da heyelan yaşandı. Dağlardan kopan dev kayalar yolları kapatırken, oluşan yarıklar depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

IHA26.01.2020  20:04 - Güncelleme: 26.01.2020  20:04

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde Malatya’nın Doğanyol ilçesinde 4 vatandaş hayatını kaybederken 318 kişi de yaralandı. Şuana kadar toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü Malatya’da, Doğanyol ilçesinde bazı mahalle yolları da heyelan nedeniyle kapandı. Şiddetli depremin ardından çok sayıda mahallenin ulaşımını sağlayan stabilize yolda oluşan heyelan nedeniyle kaya parçaları yolu kapadı. Dev kaya parçalarının düştüğü yolda, depremin yol açtığı yarıklar da depremin şiddetin gün yüzüne çıkardı. Yolda kaya parçaları sürücülerin ilerlemesine engel olurken, yolu kullanan bölge halkı, bazı bölgelerde yol kenarlarında da çökme tehlikesi olduğunu söyledi.

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