Deprem bölgesinde son durum! AFAD rakamları paylaştı

AFAD'ın açıklamasından satır başları;

- SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 937 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 102 bin 388 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

- Bölgede 32 bin 484 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

- 106 bin 428 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

- Yurtdışından gelen arama kurtarma personeli sayısı 8 bin 294'tür."

- Afet bölgelerine 35 vali ve 133 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

- Gönüllüler ile birlikte sahada toplam personel sayısı 218 bin 417.

- Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 70 helikopter ve 114 uçakla toplam toplam 3 bin 232 sorti yapılmıştır.