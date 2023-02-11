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Deprem bölgesinde son durum! AFAD rakamları paylaştı

Türkiye'de yaşanan ve 'Asrın afeti' olarak nitelendirilen depremin ardından AFAD, bölgedeki son durumu bildirdi. AFAD, bölgede 32 bin 484 arama kurtarma personelinin görev yaptığını, 106 bin 428 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiğini bildirdi.

11 Şubat 2023 Cumartesi 21:30 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde son durum! AFAD rakamları paylaştı
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AFAD'ın açıklamasından satır başları;

- SAKOM'dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 20 bin 937 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 80 bin 088 vatandaşımız kurtarılmıştır. 102 bin 388 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

- Bölgede 32 bin 484 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.

- 106 bin 428 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

- Yurtdışından gelen arama kurtarma personeli sayısı 8 bin 294'tür."

- Afet bölgelerine 35 vali ve 133 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir.

- Gönüllüler ile birlikte sahada toplam personel sayısı 218 bin 417.

- Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı 70 helikopter ve 114 uçakla toplam toplam 3 bin 232 sorti yapılmıştır.

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