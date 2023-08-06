Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki illerde, kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konut için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe, konutlar için 500 bin ile 1 milyon TL, iş yerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi sağlanacak. Projeye başvurular 17 Temmuz'da başladı. 3 ay boyunca başvurular alınmaya devam edecek.

10 AYDA HAZIR OLACAK

Deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlı ev ve iş yerleri için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamındaki ilk inşaatlar, yüzde yüz anlaşma sağlayan vatandaşlar için iki hafta içerisinde başlayacak. Bakanlık hak ediş karşılığında hibe ve kredileri verecek. İlk etapta inşası başlayan konutların 10 ay içerisinde evlerinin hazır hale gelmesi planlanıyor.

KÖY EVLERİ İÇİN İZİN ÇIKACAK

Zemin etüdü yapılan köylerde de evini yapmak isteyen vatandaşlar için izin 10 gün içerisinde çıkacak. Bakanlık köy evini yapmak isteyen vatandaşlara da TOKİ tarafından hazırlanan projeleri verecek. Zemin etüdü yapılmış alanlarda, bu projeler ile vatandaş evini inşa edebilecek.

İLK TEMEL 29 TEMMUZ'DA ATILDI

Proje kapsamındaki ilk temel 29 Temmuz Cumartesi günü Malatya'da atıldı. Temeli atılan Tarihi Bakırcılar Çarşısı bu proje ile yeniden ayağa kalkacak. 7 bin 600 metrekare alanda ve 8 blokta inşa edilecek çarşıda toplam 293 dükkân bulunacak. Yine proje kapsamında 165 araçlık kapalı otopark yer alacak. Bakırcılar Çarşısını yöresel dokuya uygun, engelli dostu ve iklim duyarlı bir anlayışla yeniden ihya edilecek.

BİNLERCE KONUT YÜKSELİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için inşa edilen Gaziantep'te 20 bin 500, Osmaniye'de 4 bin, Adana'da da 1682 konutta çalışmalar sürüyor.

EKİM AYINDA TESLİM EDİLMEYE BAŞLANACAK

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte yapılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Gaziantep genelinde 20 bin 500 civarında kalıcı konutun temeli atıldı, bunun 5 bin 500 civarı kırsal konut. Hepsinin de projesi birbirinden güzel. İnşallah ekim ayıyla beraber ilk TOKİ konutlarını teslim etmeye başlayacağız. 1 yıl içerisinde tüm vatandaşlarımızı konutlarına kavuşturma vaadimizi yerine getirmek için azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Osmaniye'de de, depremzedeler için kent merkezi ile Düziçi, Hasanbeyli, Toprakkale ve Sumbas ilçelerine toplamda 12 bin 243 konut inşa edilecek. Yapım aşamasındaki 4 bin konut ile 1356 köy evinin inşası devam ediyor, diğerlerinin ihale süreci bekleniyor. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, konutların bir an önce vatandaşlara teslim edilebilmesi için çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.

ÖRNEK DAİRELER TAMAMLANIYOR

Depremlerden etkilenen Adana'da ise TOKİ tarafından temelleri atılan kalıcı konutların inşasına devam ediliyor. Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı, merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Ceyhan ilçesi Mithatpaşa mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Yıl sonunda teslimi planlanan konutlarda, örnek daireler de tamamlanmaya başladı. Şambayadı Mahallesi'nde 581, Buruk Mahallesi'nde 590 ve Mithatpaşa Mahallesi'nde 511 olmak üzere toplam 1682 konutun yapımının tamamlanmasıyla kentteki afetzedeler evlerine kavuşacak. Ayrıca, kentte 1318 konutun daha yapımına ihale süreçlerinin tamamlanmasıyla başlanacak.