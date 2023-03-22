Deprem bölgesindeki 6 ilde ilk teravih namazı kılındı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören Sıdıka Tayyar Hatun Camisi bahçesine kurulan çadır mescitte, afetzedeler ilk teravih namazını kıldı.

Depremzedelerden Sinan Özdemir, ramazan ayına buruk girdiklerini, diğer yandan ilk teravihin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Rabbim ne derse o olur. Böyle olması gerekiyormuş. Bu durumda olan bütün insanlar için duacı olacağız. Kaybettiğimiz insanlara duacıyız. Rabbim onlara rahmet eylesin." dedi.

- Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da teravih öncesinde afette hayatını kaybedenler için dua edildi.



Afetzedeler, şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi'nin bahçesine kurulan çadırda teravih namazını kıldı.

Caminin dışına lazer ışıkla Türkiye haritası ile ay ve yıldız yansıtıldı.

- Malatya

Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da da teravih namazı 600 cami ile çadır ve konteyner kentlerdeki 132 noktada kılındı.

Teknokent bahçesine kurulan konteyner kentte yaşayan Hüseyin Akgeyik, AA muhabirine, ramazan ayını bu yıl buruk geçireceklerini söyledi.

Bu yılki ilk teravih namazını çadır mescitte kılacaklarını belirten Akgeyik, şunları kaydetti:

"Çadır mescitte ibadetimizi yapacağız. Her şeyin hayırlısı demek ki kaderimizde bu varmış. Her şeye şükretmek lazım. Çadır dahi elimize geçmeyebilirdi ama bizim buna şükretmemiz lazım. Yeter ki ibadetlerimizi Allah rızası için yapalım. Burada imkanlarımız da güzel. Allah milletimizden ve devletimizden razı olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun."

Darende ilçesinde ise depremzedeler Somuncu Baba Külliyesi'nde ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının başlamasıyla camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazını 14. yüzyılda inşa edilen, içerisinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu külliyede kıldı.

Namaz öncesinde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Adıyaman

Depremden etkilenen Adıyaman'da ise 125 noktada ramazanın ilk teravih namazı kılındı.

Eğriçayır Parkı Atletizm Pisti'nde kurulan çadır mescide gelen depremzedeler namazlarını eda etti.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Şanlıurfa

Depremin etkilediği kentlerden Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen depremzedeler, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

- Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Depremde hasar alan bazı camilerin yanına kurulan çadır mescitlerde de teravih namaz eda edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'de ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi.

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi. Çocuklar da anne ve babalarıyla camiyi doldurdu.

Namaz öncesi Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, ramazan ayının önemini anlattı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

- Hatay

Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 depremzedenin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde ilk teravih kılındı.

Buruk ramazan sevinci yaşayan vatandaşlar, İstanbul Ataşehir İlçe Müftülüğünce kurulan çadır mescide geldi. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Teravihin kılınmasının ardından depremde kaybedilenler ve Hatay'ın yeniden eski günlerine kavuşması için dua etti.

Çıkışta vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.

Depremzede Ali Albayrak, AA muhabirine, depremde 2 çocuğu, 2 gelini ve 4 torununun vefat ettiğini belirterek, yine de şükrettiklerini, her şeyin Allah'tan geldiğini söyledi.

Dünyanın imtihan yeri olduğunu dile getiren Albayrak, "Allah'a dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarıma ve Müslüman alemine dua edeceğim. Devletimiz bize burada bakıyor, Allah devletimizi eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Kazım Suncul da depremde canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini belirterek, "Biz çalıştık Rabb'im verdi, inşallah çalışırız yine Rabb'im verir. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

- Bakan Soylu da vatandaşlarla saf tuttu

Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı ilk teravihe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kırıkhan ilçesinde de depremzedeler kurulumu devam eden Tuzla Belediyesi Konteyner Kent'teki mescitte ilk teravih namazını kıldı.

İskenderun'da depremzedeler, ilçe genelindeki 57 cami ile mahallelere kurulan 17 çadır mescitlerde teravih namazını eda etti.

Çay Mahallesi'nde minaresinin biri yıkılan Kaptanpaşa Camisi ile Pirireis Mahallesi'nde Binevler Camisi yanına kurulan çadır mescitte cemaatle kılınan namazın ardından dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki Hüdai Mescidi'nde kılınan teravihin ardından da afette yaşamını yitirenler için dua edildi.

- Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar, hasar görmeyen camilerde teravih namazı kıldı.

Yatsı namazının okunmasıyla vatandaşlar Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı ve yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihi eda edildi.