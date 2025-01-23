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Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor: Malatya'da 60 afet konutun inşasında sona gelindi

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'da başlatılan inşa çalışmaları hızla sürüyor. Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi'nde 60 çelik konstrüksiyonlu konutun yapımında sona yaklaşıldı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor: Malatya'da 60 afet konutun inşasında sona gelindi
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da inşa çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 19 bin 800 dolayında konutun teslim edildiği kentte ay sonunda bu sayının 27 bine ulaşması beklenirken Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınarı Mahallesi'nde 2 ay önce yapımına başlanan 60 çelik konstrüksiyonlu konutta ise sona yaklaşıldı.

YENİ BİR YAŞAM ALANI İNŞA EDİLDİ

Depremlerde 60'ın üzerinde yapının hasar aldığı Keklikpınarı Mahallesi'nde yaklaşık 2 ay önce yapımına başlanılan çelik konstrüksiyonlu konutlarda sona yaklaşıldığını kaydeden Mahalle Muhtarı Cengiz Savun başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ettiklerini söyledi.

"KONUTLARI BİR AN ÖNCE TESLİM ETMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Şantiye sorumlularından Fatih Ulutaş ise bölgeye 60 konutun inşa edildiğini aktararak çalışmaları kısa sürede tamamlayarak teslimatları bir an önce gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini kaydetti.

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