Deprem bölgesindeki yağmacı ve hırsızlara göz açtırılmıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin 232 soruşturmada 97 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarıyla ilgili harekete geçti.

Başsavcılıklar tarafından 232 olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatılırken, bu kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.