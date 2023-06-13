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Deprem bölgesinden hırsızlık yapan vicdansızlar yakalandı

Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evlerden eşya çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

IHA13 Haziran 2023 Salı 10:09 - Güncelleme:
Deprem bölgesinden hırsızlık yapan vicdansızlar yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlü İskenderun İlçe Emniyete bağlı asayiş ekiplerince yapılan çalışmada şüphelilerin İ.İ., M.Ç. ile Ö.D. oldukları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada piyasa değeri 150 bin lira olan çeşitli eşyalardan oluşan hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ö.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Deprem bölgesi
  • hırsızlık
  • gözaltı

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