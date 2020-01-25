Deprem bölgesine yardım seferberliği

AA 25.01.2020 23:49 - Güncelleme: 25.01.2020 23:49

Karadeniz'den depremzedelere yardım

Ordu, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'tan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye destek ekipler ile yardım malzemeleri gönderildi.

Ege'den yardım kampanyası

İzmir, Denizli ve Uşak'ta, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyaları düzenlendi.

İzmir Adliyesi'nde görevli hakim, cumhuriyet savcısı ve personellerin öncülük ettiği, İzmir Barosu ile diğer adliyelerde görev yapan personelin de destek verdiği bir yardım kampanyası başlatıldı.

Adliyenin ek hizmet binasının zemin katında oluşturulan yardım toplama biriminde 2 Şubat'a kadar her yaş grubuna uygun battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak gibi ayni yardımlar bir koli içerisinde kabul edilecek.

Toplanan yardımların, ilgili birimlere teslim edilerek bölgeye gönderilmesi sağlanacak.

Nevşehir

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde, başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler bölgeye gönderildi.

Öte yandan, Ürgüp Belediyesinde başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde vatandaşların bağışlarıyla toplanan malzemelerin yüklendiği tır da Elazığ'a uğurlandı.

Tokat

Tokat’ın Erbaa Belediyesi, bölgedeki vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün yaptığı duyurunun ardından yardımseverler, belediye önündeki toplanma alanına yardım malzemelerini getirdi.

Kırklareli

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Twitter hesabından, kentte yaşayan vatandaşlara, depremzedelere yönelik yardım çağrısında bulundu.

Kısa sürede harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Bazı vatandaşların yardım malzemelerini sırtında, omuzlarında zorlanarak taşıdığı, bazılarının ise taksiyle getirmek için çaba harcadığı görüldü.

Küçük kızın mücadelesi

Babaannesi Şahsene Sağ ile yardımda bulunmak için giyecek getiren 6 yaşındaki Derin Sağ'ın, malzemeleri kutulara dizmeye çalışan personele yardım etmesi dikkati çekti.

Kız çocuğunun yardım çabasını gören diğer vatandaşlar da belediye personeline yardım etti.

Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah televizyonda deprem olduğunu ve bazı vatandaşların hayatını kaybettiğini öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.

Hatay

Hatay'dan bölgeye arama kurtarma ekibi ile yardım malzemeleri gönderildi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm imkanlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Şanlıurfa

Suruç ilçesinde toplanan yardım malzemeleri, 6,8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'a gönderildi.

Gençlik ve İhsan İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, hayırseverlerin desteğiyle toplanan bot, kıyafet ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bayburt

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, belediye binasında yardım kampanyasıyla ilgili gerçekleştirilen toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kendi koordinasyonluklarında, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve AFAD Bayburt İl Müdürlüğü ile yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Kampanyayla gıda, kullanılmamış giysi ve ısıtıcı yardımlarının yapılacağını aktaran Pekmezci, yardımseverlerin Bayburt Belediyesine ait "ALO 185, ALO 153 zabıta, 0537 788 20 30 ve 0533 776 7980" numaralı telefonları arayarak veya bizzat belediyeye başvurarak kampanyaya katılabileceklerini belirtti.

Antalya

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Elmalı ve Finike ilçelerinde, depremin ardından başlatılan kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediyelerde toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı ve gıda malzemeleri kolilere yerleştirilerek, kamyon ve tırlarla bölgeye gönderildi.