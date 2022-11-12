Kurum, Rize Valiliğini ziyaret ederek Vali Kemal Çeber ile görüştü. Ardından Rize Belediyesine geçen Kurum, burada da Belediye Başkanı Rahmi Metin'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Deniz ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnafla görüşen Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde de İl Başkanı İshak Alim ile bir araya geldi.

Rize Belediye Bloklarını inceleyen Kurum, daha sonra Rize Ticaret Borsası'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı bir görüşme yaptı.

Bakan Kurum, Rize'de bir restoranda, saat 18.57'de cep telefonlarına gönderilen "Hayati Uyarı Bildirimi" ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarıyla birlikte güvenli alanda "Çök, Kapan, Tutun" hareketini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ve partililerle birlikte yaptı.

Kurum, tatbikat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir asırda Türkiye genelinde 80 bin kişinin depremde hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Depremle yaşamayı öğrenmek gerektiğini söyleyen Kurum, "Deprem değil, çürük bina öldürür. Bugün de AFAD tüm Türkiye genelinde bizim de katıldığımız tatbikatta 'Çök Kapan, Tutun' tatbikatı çerçevesinde hem farkındalığı artırmak hem de ülke genelinde tatbikat çerçevesinde insanlarımızı bilinçlendirmek üzere böylesi bir programı icra ettiler. Biz de Rize'de genel başkan yardımcımızla birlikte bu tatbikata katıldık." dedi.

Bakan Kurum, depremle ilgili yapılacak çalışmalar konusunda, "Biz istiyoruz ki Türkiye yüzyılında depremlerde hiçbir canımızı kaybetmeyelim ve depremle mücadeleyi hep birlikte topyekün seferberlik ruhuyla yapalım. O yüzden bu meseleyi siyaset üstü görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 2012 yılında başlatmış olduğumuz tüm Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

2035 yılına kadar ülkede sağlıksız yapı bırakmamak için çalıştıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"2035 yılına kadar tüm riskli yapıların dönüşümünü hedefliyoruz. Bunu aziz milletimizle birlikte yapacağız. Topyekün seferberlik ruhuyla yapacağız. Nasıl tüm afetlerde bir, beraber olduysak, afetler sonrasında Rize'miz, Elazığ'ımız, Malatya'mız, İzmir'imiz için tüm 84 milyonun yüreği atıyorsa inşallah aynı anlayışla seferberlik ruhu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemizi hepimizin hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, sağlam güçlü Türkiye yolunda adımlarımızı kararlılıkla atacağız."