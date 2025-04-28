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  • Deprem eğitimine veliler de dahil edilecek! Okullarda afete karşı hazırlık
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Deprem eğitimine veliler de dahil edilecek! Okullarda afete karşı hazırlık

İstanbul'da 6.2'lik depremin ardından 2 gün tatil edilen okullarda bugün öğrenciler yeniden ders başı yapacak. Resmi ve özel tüm okullarda ilk ders eş zamanlı olarak “Afet Farkındalığı Eğitimi” olacak. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Müdür Yentür,“16 saatlik sertifikalı “Afet Farkındalık Eğitimi” programıyla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

AKŞAM GAZETESİ28 Nisan 2025 Pazartesi 08:28 - Güncelleme:
Deprem eğitimine veliler de dahil edilecek! Okullarda afete karşı hazırlık
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk geldiği için okullarda panik yaşanmadı. Deprem sonrası İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün ara verildi. 2 milyon 951 bin öğrenci bugün verilen aranın ardından yeniden ders başı yapacak. Çocukların okullarda deprem ve afet anında doğru davranışlarda bulunması için İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ilk dersin tüm okullarda "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.

"ÇÖK- KAPAN- TUTUN" YÖNTEMİ

Afet dersinde öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan– tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.

Akşam Gazetesi'ne konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekerek "Buradaki temel amacımız, olası afetlerle ilgili en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız" ifadelerini kullandı.

AİLELER DE DAHİL EDİLECEK

Müdür Yentür, yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanları ve yönetim kurulu üyelerine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Afet Farkındalığı Eğitimi' modülüne dahil edeceklerini belirterek, "16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi. BÜLENT ŞANLIKAN Afet dersinde öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan– tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Müdür Yentür, yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanları ve yönetim kurulu üyelerine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Afet Farkındalığı Eğitimi' modülüne dahil edeceklerini belirterek, "16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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