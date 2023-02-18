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Deprem enkazından kurtarılan Hakan Yasinoğlu Mersin'e getirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde bir binanın enkazından depremin 278'inci saatinde sağ çıkarılan Hakan Yasinoğlu'nun tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürecek.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Deprem enkazından kurtarılan Hakan Yasinoğlu Mersin'e getirildi
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Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazından dün kurtarılan 45 yaşlarındaki Yasinoğlu, Hatay'daki sahra hastanesinde yapılan kontrollerin ardından ambulansla Mersin'e getirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine alınan Yasinoğlu'nun tedavisine burada devam edilecek.

Hastanenin Acil Tıp Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Çolak, gazetecilere, Yasinoğlu'nun mucize bir şekilde enkazdan sağ çıkarıldığını söyledi.

Yasinoğlu'nun uzun süre enkazda kalması nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığını anlatan Çolak, "Tabii ki durumu kritik. '278 saatte bu insanlar nasıl hayatta kalıyor?' diye düşünülebilir fakat 'yaşam üçgeni' dediğimiz bir alan var. İnsanlar orada kalabiliyor. Bu hastadan henüz bununla ilgili bilgi alamıyoruz. Şu an o bilgileri verebilecek kapasitede değil." diye konuştu.

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