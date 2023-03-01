Deprem günü KKTC'ye giden müteahhitten ''aile dostu ziyareti'' savunması

Depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nı inşa eden ve "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 13 Şubat'ta tutuklanan inşaat şirketinin sahibi müteahhit Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesinde, 1994-1996 yılları arasında bitirdiği apartmanın 14 katlı, 29 daire ve 9 dükkandan oluştuğunu anlattı.

Kendisine ait iş yeri ve dairenin de bulunduğu binanın teknik sorumluları hakkında bilgi veren Alpargün, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Alpargün, ifadesinde şunları kaydetti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum. Ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlum ile birlikte Kıbrıs'a gittik. Depremde halihazırda devam eden inşaatlarımızın zarar görüp görmediğini kontrol ettik. Herhangi bir sıkıntı olmadığını görünce aynı gün yani 6 Şubat'ta Kıbrıs'a uçtuk. Yaklaşık 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."

Sanık avukatı ise müvekkilinin Türkiye ile aynı hukuki prosedüre sahip KKTC'de gözaltına alındığını, kaçma amaçlı hareket etmediğini öne sürdü.

- PARA TRANSFER ETMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.