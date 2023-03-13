İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9734
  • EURO
    20,3626
  • ALTIN
    1144.47
  • BIST100
    5409.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Deprem Hatay'da bir köyü yerle bir etti

Hatay'daki Hacılar Köyü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta yerle bir oldu. Köyde yaşayanlar ise doğup büyükleri yerin bu hali karşısında üzüntülerini dile getirdi. Köyün depremden sonraki hali dron ile görüntülendi.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Deprem Hatay'da bir köyü yerle bir etti
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi, Hassa ilçesinin en eski yerleşim yeri olan 245 haneli Hacılar Köyü'nü de vurdu. Depremler sonucu adeta yerle bir olan köyde 16 kişi yaşamını yitirirken binaların da büyük çoğunluğu yıkıldı. Köy halkı, Hacılar'ın depremden önce herkesin hayranlıkla izlediği, sık sık ziyaret ettiği bir yer olduğunu ancak 6 Şubat'tan sonra o halinden eser kalmadığını söyledi.

"KÖYÜ İZLER HUZUR BULURDUK, ŞİMDİ NE KÖY KALDI NE KASABA"

Çocukluğunda salıncakta sallanırken köyünü izleyerek huzur bulduğunu ancak şimdi geri izleyecek bir şey kalmadığını söyleyen Hacer Çalışkan, "Burada doğduk, burada büyüdük. Başta Ardıçlı'ya taşındık, sonra Gaziantep'e gittik. Bir buçuk aydır buraya gelememiştim, bir gidip göreyim dedim. Geldiğimde çok güzeldi, gelip huzur bulduğum bir yerdi. Doğduğum büyüdüğüm yer yani. Bir buçuk ay sonra geri döndüm, şu anda manzara çok kötü. İnsan ağlamamak için kendisini zor tutuyor. Küçükken bu salıncakta oynardık, hatta genç kızlığımız burada geçti. Sallanırken buralara bakar, köyümüzü izlerdik. Şimdi izleyecek ne köy kaldı, ne bir kasaba. Bitmiş bir anı olmuş bir yer kalmış" dedi.

"BÜTÜN GENÇLİĞİMİZ, ÇOCUKLUĞUMUZ, HAYALLERİMİZİN HEPSİ YOK OLDU"

Tüm hatıralarının depremle birlikte yok olduğunu ifade eden Mehmet Dedeoğlu, "Burada doğdum, burada büyüdüm. Çocukluğum gençliğim hep burada geçti. Bütün gençliğimiz, çocukluğumuz, hayallerimizin hepsi yok oldu. Önceden buraları görüp de beğenmeyen yoktu. Şu anda bakmaya bile içimiz el vermiyor" diye konuştu.

"KAYBIMIZ ÇOK, 16 KİŞİYİ KAYBETTİK"

Köyün bir başka sakini Eyüp Dedeoğlu ise, "Doğma büyüme Hassa Hacılar Köyü'ndenim. 55 yaşındayım. Depremden önce iyiydi köy ama deprem olduktan sonra durumumuz ortada. Kaybımız çok, köyümüzde 16 kişiyi kaybettik" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta yerle bir olan Hacılar Köyü'nün son hali dron ile görüntülendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.