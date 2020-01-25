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Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya destek ekipler gönderildi

Adana, Mersin ve Osmaniye'den AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri bölgeye yönlendirildi.

AA25.01.2020  02:03 - Güncelleme: 25.01.2020  02:03

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye, çevre illerden AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri gönderildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da çalışma yürütmesi amacıyla Adana'dan da ekip gönderildiğini belirten Demirtaş, "Deprem bölgesine ilimizden AFAD, Kızılay, UMKE ve itfaiye ekiplerini gönderdik. Ekiplerimiz bölgede ilgili çalışmaları yürütecek." dedi.

Türk Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da bölgeye gönderdikleri ekiplerin, ikram aracı ile mobil mutfağı vatandaşların hizmetine sunacaklarını, ayrıca bir tır yatak ve bir tır battaniyenin de Elazığ'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığını kaydetti.

Adana'dan AFAD ekibinin, 45 kişilik personel ve 7 kurtarma aracıyla Malatya'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Mersin ve Osmaniye'den de ekipler yola çıktı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Bölgedeki yaraların sarılması amacıyla ekiplerimizi yönlendirdik. Belediyemizden arama kurtarma faaliyetleri için 3 araç, 2 arama kurtarma köpeğinin yanı sıra müdür ve amirin de bulunduğu 11 personelin acil olarak Elazığ'a gitmeleri talimatını verdim. Aynı zamanda yardım kolilerimiz de hazırlandı, bölgeye gönderilecek. Ayrıca Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekiplerimiz de yönlendirildi."

Osmaniye'den de iki ambulans ile UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi.

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

AFAD bağlı arama kurtarma ekipleri, Elazığ'da yürütülen çalışmalara destek vermek için bu kente gitti.

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'ın Sivrice ilçesine meydana depremin ardından çalışmalara destek vermek amacıyla iki araç ve 8 arama kurtarma teknisyeniyle yola çıktı.

AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki çalışmalardan görüntüler

Öte yandan Tokat Valiliği resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice merkezli deprem Tokat ve çevresinde de hissedilmiştir. İl merkezi ve ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremin merkezinde ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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