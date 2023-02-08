Deprem nedeniyle kamu ihale sözleşmelerinde mücbir sebep imkanı!

Kurumdan, depremler nedeniyle kamu ihale sözleşmelerinin uygulanmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin açıklama yapıldı.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10'uncu maddesinde doğal afetlerin mücbir sebep halleri arasında sayılmış olduğunun anımsatıldığı açıklamada, depremlerden etkilenen illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) yürütülen kamu ihale sözleşmelerine veya bu illerde faaliyet gösteren kişilerin, diğer illerde yürüttüğü ve depremlerden etkilenen sözleşmelere ilişkin mücbir sebep talepleri için Kuruma ayrıca başvuru yapılmasına gerek olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yükleniciler tarafından idarelere mücbir sebep başvurusunda bulunulması halinde, doğrudan idareler tarafından somut olayın niteliğine göre bu hususta süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi veya başvurunun reddedilmesi seçeneklerinden birine karar verilebilecek." ifadesine yer verildi.

"İŞ MAKİNELERİNİN BÖLGEYE SEVKİNE KOLAYLIK SAĞLANSIN"



Kamu ihalelerindeki iş makinalarının kullanımına da açıklık getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremlerden etkilenen illerde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla, devam eden kamu ihale sözleşmelerinde kullanılan iş gücü, iş makinesi, teçhizat ve ekipmanların ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda bölgeye sevk edilmesine ilişkin talepler karşısında, idarelerce yüklenicilere herhangi bir cezai işlem uygulanmaksızın gereken kolaylığın sağlanması hususları önemle duyurulur."

