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Deprem nedeniyle yıkılan binaların sorumluları tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, depremde yıkılan bir binayı inşa eden şirket yetkilileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç tutuklandı.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Deprem nedeniyle yıkılan binaların sorumluları tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depemlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman'da yıkılan ve 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği "2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ"nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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