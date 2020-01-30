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Bunu da yaptılar! Fotoğrafta İmamoğlu'nun eşi de var: Deprem olmuş bize ne

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun baldızı Ceren Kaya'nın, ablasının da bulunduğu fotoğrafı, 'Deprem olmuş bize ne' ifadeleriyle paylaşması büyük tepkiye neden oldu. Kaya paylaşımın ardından sosyal medya hesabını kapattı.

30.01.2020  12:16 - Güncelleme: 30.01.2020  13:01

Türkiye, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yasını tutarken, CHP'li Ekrem İmamoğlu Elazığ'da fotoğraf çektirdikten sonra Palandöken'e tatile gitmişti.

Umursamazlığı büyük tepki çeken İmamoğlu'nun baldızı ize, daha büyük bir skandala imza attı. 

Sosyal medyaya düşen Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da bulunduğu bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve  baldızı Ceren Kaya'nın bulunduğu bir fotoğraf, "Deprem olmuş bize ne" notuyla paylaşıldı. 

Aynı fotoğrafın alt tarafında ise "Çaktırmıyoruzdur" ifadeleri dikkat çekti.

Tepkilerin ardından fotoğrafı silip hesabı gizledi

Paylaşımın ardından tepkiler gelince Ceren Kaya'nın Instagram hesabını gizlediği ve profil resmini sildiği görüldü.

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