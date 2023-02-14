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Deprem provokasyon yapanlara geçit yok! Yüzlerce sosyal medya yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, gözaltına alınan 64 kişiden 17'sinin tutuklandığını bildirdi.

AA14 Şubat 2023 Salı 16:22 - Güncelleme:
Deprem provokasyon yapanlara geçit yok! Yüzlerce sosyal medya yöneticisi tespit edildi
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EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kapsamında, depremlerin ardından sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunanların adres ve lokasyon bilgilerinin tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarında deprem nedeniyle vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda cumhuriyet başsavcılıklarının talimatlarının ardından gözaltına alınan 64 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı kaydedildi.

46 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 46 internet sitesinin de kapatılmasının sağlandığı aktarıldı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin de yapıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edildiği, cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.

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