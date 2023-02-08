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Raylar tel gibi büküldü: Bu çok büyük bir güç

Kahramanmaraş merkezli depremler demir yollarına da büyük hasar verdi. Aktif fay hattı üzerinde yer alan tren rayları bükülerek kullanılamaz hale geldi. Üzerinden tonlarca yük geçmesine rağmen hasar almayan rayların büküldüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Erhan Altunel,'250 kilometre uzunluğunda yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir düzlem boyunca iki taraftaki bloklar zıt yönlerde hareket ediyor. Bu çok büyük bir güç.' dedi.

TRT Haber8 Şubat 2023 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Raylar tel gibi büküldü: Bu çok büyük bir güç
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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesi arasındaki tren rayları, 10 ili etkileyen depremlerin etkisiyle büküldü.

TRT Haber yayınına konuk olan Prof. Dr. Erhan Altunel, rayların durumunu değerlendirdi.

"AKTİF FAY ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR ÖNCESİNDE İNCELEME YAPILMALI"

Rayların fayın yüzeydeki izinin üzerine rastgele döşenmiş olduğunu belirten Prof. Dr. Altunel, "Örneğin petrol ve doğal gaz boru hatları bu şekilde aktif fayları geçmek zorunda kaldıklarında oralarda bu faylar ayrıntılı olarak incelenir. Bu raylar eski dönemlerde döşenmiş olduğu için insanlar bu yüzey kırığının ne tür şeylere sebep olabileceğini bilemiyordu. Hiçbir mühendislik hesabı yapılmadan rastgele döşenmiş bir demiryolu bu" diye konuştu.

Üzerinden tonlarca yük geçmesine rağmen hasar almayan rayların büküldüğüne dikkati çeken Altunel, "250 kilometre uzunluğunda yaklaşık 10 kilometre derinliğinde bir düzlem boyunca iki taraftaki bloklar zıt yönlerde hareket ediyor. Bu çok büyük bir güç. Doğal olarak fay üzerine inşa edilmiş mühendislik yapılarında da bu şekilde ötelenmeler yaşanıyor" sözlerini kullandı.

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