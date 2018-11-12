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Deprem şehitleri mezarları başında anıldı

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin merkez üssü Kaynaşlı'da yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı.

  • AA
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Kaynaşlı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından deprem şehitleri için dua edildi.
 
Daha sonra programa katılanlara mevlit şekeri dağıtıldı ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.
 
Depremde yakınlarını kaybedenler, programın ardından Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti. Mezarları temizleyip dua eden vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına engel olamadı.
 
Depremde oğlunu kaybeden Ayşe Seymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, canının her geçen gün daha fazla yandığını söyledi.
 
Seymen, 19 yılın nasıl geçtiğini bilmediğini belirterek, "Sadece oğlum değil, canım gitti benim. Oğlumun iki yetimi kaldı bana. Onları büyüttüm, düğünlerini yapacağım. Çok acı bir durum çok. Sanki dünyada değilim. 19 sene ne zaman geçti anlamadım." diye konuştu.
 
"Ölene kadar onları unutmayacağız"
 
Mükerrem Çapar da acılarının hala taze olduğunu dile getirdi.
 
Yakın akrabalarını depremde kaybettiğini kaydeden Çapar, "Anlatmaya hangisinden başlıyayım bilmiyorum. Babam, annem, 3 aylık hamile kızım, kardeşimin kızı, eşimin erkek kardeşi, iki torunumu depremde kaybettim. Avrupa'da yaşıyorduk. Eşim Türkiye'de kaza yapmıştı, onun yanına geldik, deprem başımıza geldi. 19 yıl geçmiş, biz zaten 19 yıl yaşamadık." ifadelerini kullandı.
 
Çapar, depremde hayatını kaybedenlerinin yakınlarının acılarının hiçbir zaman dinmeyeceğini belirterek, "Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz ama acılar büyük ve taze. Ölene kadar onları unutmayacağız." dedi. 

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