Deprem şehitlerimiz dünyada anılıyor: Miraç gecesinde yükselen dualar...

Türkiye'de geçtiğimiz yıl 11 ili etkileyen Asrın Felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi diye nitelendirilen bu acı depremde 53 bin 537 vatandaşımız şehit oldu.

6 Şubat'ın yıl dönümünde Türkiye, "Asrın felaketinden asrın dayanışmasına" diyerek tek yürek oldu ve bütün şehirlerimizde deprem şehitlerimiz için dualar edildi, anma törenleri gerçekleşti.

Dünya'nın pek çok ülkesinde de Türkiye'nin asla unutmayacağı bu acı facia üzerine anma törenleri gerçekleşiyor.

Miraç gecesine rastlayan 6 Şubat'ın yıl dönümü üzerine dünyanın çeşitli ülkelerinde dualar ediliyor, deprem şehitlerimiz yad ediliyor.

AZERBAYCAN

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü ve Miraç Kandili münasebetiyle, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Türk Şehitliği Camisi'nde program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ile tüm şehitler için dua edildi.

İNGİLTERE

Londra'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi. Tarihi Köln katedrali önünde akşama saatlerinde 3K Müzik Atölyesinin düzenlediği etkinlikte Aynur Cronauer yönetimindeki koro, depremde yaşamını yitirenler için oluşturduğu hüzünlü ezgilerden oluşan 15 dakikalık bir dinleti sundu.

İSVİÇRE



İsviçre'nin Cenevre kentinde Anka Afet Destek Derneği'nin (Anka Suisse) düzenlediği programda, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı.

6 Şubat Anma Buluşması ve Afet Hazırlık Planı Çalıştayı başlığıyla düzenlenen programa, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Anka Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Salfur ile diğer üyeler, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları ile depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan 15 kişilik Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) ekibi katıldı.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersekli arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıkları belgesel oldu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılan Boşnakların yaşadıklarını anlatan belgesel gösterildi.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Miraç Kandili programında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için dua edildi.



Zagreb'de düzenlenen kandil programında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

SENEGAL

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın ev sahipliğinde, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla gerçekleştirilen törene Türk kurumlarının temsilcileri, Türk vatandaşları ve davetliler katıldı.