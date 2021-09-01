Deprem sonrası 49 artçı sarsıntı daha yaşandı

DHA 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 18:24

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde dün saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Aydınlar köyü olan depremin ardından, bugün öğle saatlerine kadar büyüklüğü 3.2'ye kadar çıkan 49 artçı deprem daha yaşandı. AFAD ve Çevre ve Şehirlik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarında Altıntaş ilçesine bağlı Aydınlar, Beşkarış, Genişler ve Selkisaray köylerinde yaklaşık 30 evde hasar meydana gelirken, 15'i ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle tahliye edildi. Evlerinden çıkan aileler ise AFAD ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.

'GECE DIŞARIDA YATTIK'

İhtiyaçları Kütahya Valiliği tarafından karşılanan ailelerden Burcu Kaya, İzmir'den ailesini ziyarete geldiğinde depremi yaşadıklarını söyledi. Artçı depremler nedeniyle hala endişeli olduklarını kaydeden Kaya, "Deprem oldu tutunup kaldık. Ben sandım ki başka yerde deprem oluyor, biz buradan hissediyoruz. Merkez üssünün burası olacağını hiç aklıma gelmezdi. Küçüklüğümden bu yana gelip gidiyorum hiç böyle bir şey yaşamadım. Deprem bittikten sonra dışarıya çıktık, artçılar devam etti. Gece dışarıda yattık. Daha kötü olur diye burada kendimizi daha güvende hissederek dışarıda yattık. Devletimizden Allah razı olsun AFAD, Diyanet, psikolog hepsi yetiştiler. Hemen çadırımız kuruldu, yemeklerimizi verdiler suyumuzu verdiler" dedi.

'BİZİM BİNA AĞIR HASARLI'

Çadırda kalan Hüseyin Dülger ise deprem anında büyük panik yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Annem ve kızım içerideydi onlara seslendim, annemi dışarıya aldım. Eşim torunlarım dışarıdaydı. Deprem sonrası yetkililerimiz bizimle ilgili ve alakalı oldular. Çok memnun kaldım hepsinden Allah razı olsun. Binaya baktılar bizim bina ağır hasarlı kabul edilmiş en kısa sürede gereken yapılacak dediler. Hemen çadır kurdular ailemle çadırda kaldık."

'EVE TIR ÇARPMIŞ GİBİ OLDU'

Köylerinin büyük bir deprem atlattığını ifade eden Arif Nizam da en çok can kaybı olmamasına sevindiklerini söyledi. Çadırda tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Nizam, "Sağlık sıhhatimiz yerinde, devletimiz yanımızda. Deprem çok büyük bir gürültü ile oldu. Alttan sanki bir şey vurdu. Eve TIR çarpmış gibi oldu. Evde 6 kişiydik torunlar vardı. Onları akşam İzmit'e yolladım ben de hayvanlarım olduğu için bugün çadırda kaldım. Devletimiz sağ olsun" diye konuştu.

TBMM Divan Katip Üyesi ve AK Parti Kütahya milletvekili İshak Gazel de depremin ardından çadırlarda kalanları ziyaret etti. Bölgedeki son durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gazel, "Sabah bölgeye gelerek üç köyümüzü ziyaret ettik. Sevindiğimiz husus can kaybı yok. Devletimiz tüm imkanları ile bu bölgede. AFAD Müdürlüğümüz çok önemli çalışmalar yapıyor. Sürekli vatandaşlarımızla iç içe koordinasyonu sağlıyorlar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tüm ekipleri ile hasar tespit çalışmaları yapıyorlar. Devletimiz tüm kurumları ile tüm imkanları ile şu anda deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor" dedi.