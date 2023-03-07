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Deprem sonrası bu hale geldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'ndeki doğa harikası Yeşilgöz obruğunda suyun rengi değişti.

IHA7 Mart 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
Deprem sonrası bu hale geldi
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti. Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. Çamurlu suyu andıran Yeşilgöz'ün son durumu kameralara yansıdı.

Her mevsim soğuk suyu, eşsiz manzarası ve göz alıcı güzelliği ile Kahramanmaraş'ın nazar boncuğu olarak adlandırılan Yeşilgöz, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyordu.

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