''Deprem sonrası çekildi'' denmişti! Amanos değil Kanada çıktı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından sosyal medya uygulamalarında pek çok görsel dezenformasyon içerikli paylaşım yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videonun Kahramanmaraş depremleri sırasında Amanoslar'da fotokapana yakalanan görüntüyü gösterdiği iddia edildi. Video birçok sosyal medya uygulamasında paylaşıldı.

Aynı videonun bir Youtube hesabında da paylaşıldığı görüldü.

Video tersine arama yöntemi ile taratıldı. Kayda geçen görüntünün Ekim 2018 tarihinde Kanada'nın Quebec şehrinde çekildiği tespit edildi. Aynı videonun Youtube'ta farklı bir kullanıcı tarafından da 18 Ekim 2018'te paylaşıldığı görüldü.

The Weather Network'un 26 Nisan 2020'de Facebook hesabından "hiç nefes alan bir orman gördünüz mü" başlığıyla paylaştığı videonun açıklamasında yağmurun orman tabanındaki toprağı gevşeterek güçlü rüzgarların ağaçların arasından esip köklerinin yerin altına inmesine yol açtığı için bu görüntünün oluştuğu bilgisi yer alıyor.

Aynı video Science Alert, Time ve Forbes gibi haber sitelerinde de paylaşılmış. Time'ın haberinde Mark Sirois'in videodaki görüntülerin bir meteorolojik fenomen olduğunu açıkladığı bilgisi de yer alıyor.

Aynı videonun 2018'de başka kullanıcılar tarafından da sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı görülebiliyor.