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Deprem sonrası dağ yanmaya başladı

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Göksun ilçesindeki Büyükkızılcık köyündeki dağın yanmaya başlaması şaşkınlığa sebep oldu.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
Deprem sonrası dağ yanmaya başladı
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Köylülerin 'Kuş Kayası' dediği dağ, adeta yanardağ gibi yanıyor. Yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan bir vatandaş, bölge halkının endişe düştüğünü belirtti. Konunun araştırılmasını isteyen vatandaş, bulunduğu yerin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Büyükkızılcık köyü olduğunu anlatarak, "Kuş Kayası dediğimiz dağ, yanardağ gibi yanıyor. Bunu uzmanlara, yetkililere ulaştırır mısınız? Korkuyor halk ne olduğunu bilmiyor. Şu anda kocaman dağ yanıyor. Eskiden hiçbir şekilde böyle bir şey yoktu normal dağ. Önce şu alttaki siyah yerden bir petrol gibi, lav mı petrol mü çok değişik şeyler oluyor burada" diye belirtti.

KIRIKTAN 2000 C'DE KIZGIN, AKIŞKAN KARATAŞ PÜSKÜRTEREK YANARDAĞ OLUŞTU

Bu arada Prof. Dr. Övün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "M7,9'luk depremde çıkan güre (enerji) 1 megaton (1 milyon ton) TNT'ye eşdeğer (500 atom bombası) olması nedeniyle 41 km derinde taşbulamacını (mağmayı) devindirip Kahramanmaraş'ta oluşturduğu kırıktan 2000 C'de kızgın, akışkan karataş (bazalt) püskürterek yanardağ oluşturmuştur." diye belirtti.

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