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Deprem sonrası halk jandarmayı bağrına bastı

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8’lik depremin ardından ilk andan itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek olan jandarma ekipleri, deprem bölgesinde yürütülen iyileştirme faaliyetleri kapsamındaki çalışmalara da destek oluyor.

IHA29.01.2020  15:59 - Güncelleme: 29.01.2020  15:59

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’da devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri de afetzedelere yönelik sürdürülen çalışmalara destek oluyor.

AFETZEDELERİN İHTİYAÇLARI HAVADAN VE KARADAN GİDERİLİYOR

Jandarma ekipleri, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden tutun da kırsal alandaki afetzedelere havadan ve karadan yiyecek, giyecek, ısınmaları için battaniye, ısıtıcının yanı sıra çocuk bezi, mama ve oyuncak dağıtımına devam ediyor.

Gece gündüz demeden yürütülen bu özverili çalışmayı da Jandarma Genel Komutanlığı twitter hesabından, "Jandarma Teşkilatı olarak halkımızın yanında olmanın verdiği huzurla, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde duyurdu.

Paylaşımda vatandaşların bu hizmetleri yüzünden jandarmayı bağrına bastığı görüldü.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

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