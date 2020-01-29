Deprem sonrası halk jandarmayı bağrına bastı

IHA 29.01.2020 15:59 - Güncelleme: 29.01.2020 15:59

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’da devam eden iyileştirme çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri de afetzedelere yönelik sürdürülen çalışmalara destek oluyor.

AFETZEDELERİN İHTİYAÇLARI HAVADAN VE KARADAN GİDERİLİYOR



Jandarma ekipleri, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesinden tutun da kırsal alandaki afetzedelere havadan ve karadan yiyecek, giyecek, ısınmaları için battaniye, ısıtıcının yanı sıra çocuk bezi, mama ve oyuncak dağıtımına devam ediyor.

Gece gündüz demeden yürütülen bu özverili çalışmayı da Jandarma Genel Komutanlığı twitter hesabından, "Jandarma Teşkilatı olarak halkımızın yanında olmanın verdiği huzurla, çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" şeklinde duyurdu.

Paylaşımda vatandaşların bu hizmetleri yüzünden jandarmayı bağrına bastığı görüldü.