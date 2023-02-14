İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8456
  • EURO
    20,2367
  • ALTIN
    1125.74
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem sonrası vahim bilanço! İletişim Başkanı Altun: Yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldı
Güncel

Deprem sonrası vahim bilanço! İletişim Başkanı Altun: Yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşanılan büyük felaketin hemen ardından Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldığını belirtti.

AA14 Şubat 2023 Salı 05:40 - Güncelleme:
Deprem sonrası vahim bilanço! İletişim Başkanı Altun: Yaklaşık 6 bin 200 bildirim yapıldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne (DBS) e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısının şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olduğunu açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşanılan büyük felaketin hemen ardından depremzedelerin hayatını tehlikeye atan ciddi derecede bilgi kirliliği ile karşılaşıldığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı vatandaşlarla birlikte mücadele etmek için "Dezenformasyon Bildirim Servisi"ni devreye aldıklarını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"DBS'ye e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısı şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olmuştur. Vatandaşlarımız DBS'ye yalan bilgiyi bildirirken çoğu zaman konunun doğrusunu da aktarmışlardır. DBS'ye bildirilen ve uzmanlarımızca doğrusu belirlenen birçok yalan haber, günlük olarak yayınladığımız Dezenformasyon Bültenimiz ve İletişim Başkanlığı ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Milletçe büyük bir felaketi yaşadığımız bugünlerde, dezenformasyonun insan hayatını ne denli tehlikeye atan bir unsur olduğunu ne yazık ki tekrar gördük. Doğruların açığa çıkması için çabalayan sağduyulu ve sorumluluk sahibi tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.